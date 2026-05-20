Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Verkehrsunfall

Hohenlohekreis (ots)

Bretzfeld: Auto contra Fahrrad - 71-Jähriger schwer verletzt

Ein schwerverletzter Fahrradfahrer und rund 7.000 Tausend Euro Schaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls der sich am Dienstag in Bretzfeld im Ortsteil Bitzfeld ereignet hat. Eine 74 Jahre alte Fahrerin eines Ford fuhr gegen 13:00 Uhr in der Hohenlohestraße. An der Einmündung zur Heilbronner Straße stieß sie mit einem 71-jährigen Fahrradfahrer zusammen, welcher aus Richtung Schwabach unterwegs war. Durch den Zusammenstoß verletzte sich der 71-jährige Senior schwer. Rettungskräfte kümmerten sich um ihn und brachten ihn zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus.

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