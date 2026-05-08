Polizei Bonn

POL-BN: Foto-Fahndung: Polizei sucht Unbekannten nach Körperverletzungsdelikt- Wer kennt diesen Mann?

Bonn (ots)

Das Kriminalkommissariat 14 der Bonner Polizei sucht auf richterlichen Beschluss öffentlich nach einem bislang unbekannten Mann. Er soll am 17.08.2024 in der Unterführung des Bonner Hauptbahnhofes ein Körperverletzungsdelikt begangen haben.

An der Tatörtlichkeit kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen, in dessen Verlauf sich der eigentlich unbeteiligte Tatverdächtige einmischt und auf einen auf dem Boden liegenden 34-Jährigen eintritt.

Da die weiteren Ermittlungen bislang nicht zur Identifizierung dieses Tatverdächtigen geführt haben, veröffentlicht die Polizei nun Bilder des Unbekannten.

Diese sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/203203 abrufbar.

Wer Angaben zur Identität der Person machen kann, setzt sich bitte mit dem Kriminalkommissariat 14 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an kk14.bonn@polizei.nrw.de in Verbindung.

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