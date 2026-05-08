Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Oberkassel: 48-Jähriger unter Drogeneinfluss und ohne Führerschein unterwegs

Bonn (ots)

Am gestrigen Donnerstag (07.05.2026) wurde eine Streifenwagenbesatzung der Polizeiwache Ramersdorf gegen 14:55 Uhr auf einen Autofahrer aufmerksam, der den vorgeschriebenen Sicherheitsgurt nicht angelegt hatte.

Im Zuge der folgenden Kontrolle ergaben sich Hinweise, dass der 48-jährige Fahrzeugführer unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stehen könnte. Ein vor Ort freiwillig durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf Opiate. Aus diesem Grund wurde die Entnahme einer Blutprobe in einem Krankenhaus angeordnet. Außerdem ergab die elektronische Datenüberprüfung des Führerscheins auf der Polizeiwache Ramersdorf, dass der 48-Jährige nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und es sich bei dem von ihm vorgezeigten Dokument um eine Fälschung handelte.

Den Fahrzeugführer erwarten neben dem Gurtverstoß nun Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung, Fahren ohne Fahrerlaubnis und wegen des Verdachts des Führens eines Kraftfahrzeuges unter Drogeneinfluss. Da das Fahrzeug auf eine andere Person zugelassen war, wird auch gegen den Halter des Fahrzeuges wegen des Zulassens oder Anordnens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

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