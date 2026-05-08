Polizei Bonn

POL-BN: Meckenheim-Merl: Polizei ermittelt nach Sachbeschädigungsdelikten an Bushaltestellen - Hinweise erbeten

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei ermittelt derzeit wegen mehrerer Sachbeschädigungen an Bushaltestellen in Meckenheim-Merl. Seit dem 29.04.2026 wurden nach derzeitigem Stand fünf Ermittlungsverfahren wegen der Zerstörung von Scheiben und Schaukästen eingeleitet. Betroffen waren Bushaltestellen an der Godesberger Straße und am Siebengebirgsring, die im Tatzeitraum zwischen dem 29.04.2026 und dem 05.05.2026 angegangen wurden. Nach bisherigen Schätzungen entstand dabei Sachschaden in fünfstelliger Höhe.

Das Kriminalkommissariat 16 hat die Ermittlungen zu den Fällen übernommen und bittet unter 0228 15-0 oder KK16.Bonn@polizei.nrw.de um Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen mit Bezug zu den Sachverhalten.

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