Polizei Bonn

POL-BN: Verkehrsunfall eines 59-jährigen Pedelecfahrers - Unfallörtlichkeit und Unfallhergang bislang unbekannt - Polizei sucht Zeugen

Bonn (ots)

Das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei sucht Zeugen nach einem Verkehrsunfall, der sich am Donnerstagmorgen (07.05.2025) ereignet hat.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen hatte sich ein 59-Jähriger gegen 07:15 Uhr mit seinem Pedelec (weiß-beige, niederländischer Hersteller) von seiner Wohnanschrift in Bonn-Ückesdorf auf den Weg zu seiner Arbeitsstelle in Bonn-Beuel gemacht. In der Regel fährt der Mann durch die Bonner Rheinaue und über die Südbrücke. Gegen 08:20 Uhr meldete sich der 59-Jährige telefonisch bei Angehörigen und machte Angaben über einen Unfall in der Rheinaue. Der Mann zeigte sich in dem Telefonat verwirrt und konnte weder Angaben zu seinem aktuellen Aufenthaltsort bzw. der Unfallörtlichkeit, noch zum Unfallhergang machen. Die Familie des Mannes hatte ihn dann über sein Mobiltelefon orten und unweit des Posttowers antreffen können. An seinem Fahrrad, an seiner getragenen Bekleidung (u.a. graue Jacke) und an dem schwarzen Fahrradhelm waren leichte Beschädigungen festzustellen.

Nach ersten Untersuchungen im Krankenhaus zufolge, hatte sich der 59-Jährige bei einem Sturzgeschehen schwer verletzt.

Der Unfall wurde am Donnerstagnachmittag bei der Bonner Polizei angezeigt.

Derzeit ist nicht bekannt, ob es sich bei dem Unfall um einen Alleinunfall gehandelt hat oder ob bei dem Unfallgeschehen weitere Verkehrsteilnehmer beteiligt waren. Auch die Unfallörtlichkeit ist derzeit unbekannt. Deshalb sucht die Polizei Zeugen, die Angaben dazu machen können.

Hinweise nimmt das Verkehrskommissariat 1 unter der Telefonnummer 0228-15-0 oder per E-Mail an vk1.bonn@polizei.nrw.de entgegen.

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