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Polizei Bonn

POL-BN: Demonstration mit Aufzug in Bonn am Freitag, 08.05.2026

Bonn (ots)

Am Freitag (08.05.2026) findet in der Bonner Innenstadt eine Demonstration mit dem Thema "Protestkundgebung gegen das Wehrdienstgesetz" statt.

Der Veranstalter rechnet mit bis zu 500 Teilnehmern, die sich ab 11 Uhr an der Ecke Poppelsdorfer Allee/Quantiusstraße versammeln. Nach einer Auftaktkundgebung bewegt sich ab ca. 11:30 Uhr ein Demonstrationszug auf folgendem Weg durch die Stadt:

Bonner Talweg, Loestraße, Prinz-Albert-Straße, Südunterführung, Kaiserplatz, Maximilianstraße, Am Hauptbahnhof, Thomas-Mann-Straße, Berliner Platz, Breite Straße, Kölnstraße, Wilhelmstraße, Friedensplatz, Vivatsgasse, Münsterplatz, Martinsplatz, Am Neutor, Hofgarten.

Auf der Loestraße und auf dem Kaiserplatz sind jeweils kurzzeitige Zwischenkundgebungen angemeldet.

Die Demonstration endet voraussichtlich gegen 15 Uhr mit einer Abschlusskundgebung vor dem Universitätsgebäude am Hofgarten. Für die Dauer des Aufzuges muss mit vorübergehenden Verkehrsbeeinträchtigungen gerechnet werden. Die Bonner Polizei wird die Versammlung begleiten.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 1510-20 bis 23
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

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Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

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