Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: 27-Jähriger mit Messer verletzt - Tatverdächtiger in Untersuchungshaft - Meldung -2-

Bonn (ots)

Am 01.05.2026 kam es im Bonner Hofgarten zu einer Auseinandersetzung, in deren Verlauf ein 27-jähriger Mann mit einem Messer schwer verletzt wurde (siehe Pressemeldung vom 05.05.2026: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/6269185).

Im Laufe der Ermittlungsmaßnahmen der Kriminalpolizei war ein 28-Jähriger schnell als Tatverdächtiger identifiziert worden. Der Mann hatte sich am Dienstag (05.05.2026) der Polizei gestellt. Ein Haftrichter verkündete ihm am gestrigen Mittwoch (06.06.2026) einen von der Bonner Staatsanwaltschaft beantragten Untersuchungshaftbefehl wegen gefährlicher Körperverletzung. Der 28-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht.

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