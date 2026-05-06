Polizei Bonn

POL-BN: Phantombildfahndung: Polizei bittet um Hinweise nach Raubdelikt - Wer kennt diesen Mann?

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei fahndet weiter nach einem bislang unbekannten Mann, der im Verdacht steht, am 21.10.2025 in Bonn-Tannenbusch einen 64-Jährigen beraubt zu haben.

Am Tattag war der Geschädigte kurz nach dem Aussteigen aus seinem Fahrzeug auf der Hohe Straße von dem Tatverdächtigen umgestoßen worden. Dabei entwendetet der Täter zwei Taschen, in denen sich Bargeld befand und flüchtete (siehe Pressemeldung vom 21.10.2025: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/6142267).

Auf richterlichen Beschluss veröffentlicht das zuständige Kriminalkommissariat 13 jetzt ein Phantombild des tatverdächtigen Mannes.

Spezialisten des Landeskriminalamtes Nordrhein-Westfalen haben anhand der vorliegenden Beschreibungsmerkmale ein Phantombild des Unbekannten gefertigt.

Das Bild ist im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link abrufbar: https://polizei.nrw/fahndung/202800

Wer Angaben zur Identität des Mannes machen kann, setzt sich bitte mit der Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an kk13.bonn@polizei.nrw.de in Verbindung.

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