Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: 17-jährige Fußgängerin bei Verkehrsunfall verletzt - Pkw flüchtete - Polizei ermittelt und bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Am späten Dienstagnachmittag (05.05.2026) ereignete sich unmittelbar hinter dem Gebäude des Bonner Hauptbahnhofes ein Verkehrsunfall, bei dem eine 17-Jährige leicht verletzt wurde.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen überquerte die Fußgängerin gegen 17:39 Uhr die Fußgängerampel aus Richtung Fußgängerzone in Richtung des Bahnhofgebäudes. Die junge Frau blieb auf dem dortigen Gehweg zunächst hinter einen dort haltenden Pkw stehen. Der Fahrzeugführer setzte daraufhin zurück - sein Pkw berührte die Fußgängerin, die dabei leicht verletzt wurde. Passanten mussten den Fahrzeugführer auf die verletzte 17-Jährige aufmerksam machen, damit dieser seinen Auto stoppte. Daraufhin entfernte sich der Pkw von der Unfallörtlichkeit.

Der Verkehrsunfall wurde am späten Abend auf der Polizeiwache Innenstadt zur Anzeige gebracht.

Bei dem flüchtigen Fahrzeug soll es sich um ein weißes Auto mit Siegburger Städtekennung (SU-Kennzeichen) gehandelt haben. Der Fahrer, der in Begleitung einer ca. 20-jährigen Frau war, kann wie folgt beschrieben werden:

Etwa 20 Jahre alt, hageres Erscheinungsbild, braune Haare

Zeugen, die Angaben zu dem Unfallhergang bzw. zu dem beschriebenen Pkw und dem Fahrzeugführer machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an VK1.Bonn@polizei.nrw.de bei der Polizei zu melden.

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