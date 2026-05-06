Polizei Bonn

POL-BN: Königswinter: Bedrohung mit Schusswaffe im Bürgerpark Niederdollendorf - Kriminalpolizei ermittelt und bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei ermittelt nach Bedrohung mit einer Schusswaffe zum Nachteil eines 20-jährigen Mannes am späten Dienstagnachmittag (05.05.2026) in Niederdollendorf.

Nach dem vorliegenden Sachstand wurde der 20-Jährige um ca. 17:05 Uhr im Bürgerpark Niederdollendorf von zwei unbekannten Männern, die zuvor über die Treppen an der Bushaltestelle Niederdollendorf Fähre in den Bürgerpark gekommen waren, auf einer Parkbank sitzend mit einer Schusswaffe bedroht. Nach dem Erblicken der Schusswaffe war der 20-Jährige aus dem Bürgerpark geflüchtet, konnte sich in einer Grundstückseinfahrt in der Hauptstraße verstecken und den Polizeinotruf wählen. Die zwei männlichen Tatverdächtigen liefen im Bereich der Königstraße in unbekannte Richtung davon.

Eine sofort eingeleitete Fahndung führte nicht zur Feststellung der beiden Täter, die wie folgt beschrieben werden können:

Person 1: Männlich, ca. 20-25 Jahre alt, kräftige Statur, schwarzer Bart, blaue "Gucci-Cap".

Person 2: Männlich, ca. 20 Jahre alt, komplett in schwarz gekleidet, schwarze Weste.

Das Kriminalkommissariat 14 der Bonner Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Insbesondere Zeugen, die das Tatgeschehen oder die Flucht der beiden Tatverdächtigen gesehen haben, werden gebeten, sich bei der Polizei zu melden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an kk14.bonn@polizei.nrw.de entgegen.

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