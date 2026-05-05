Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Zentrum: 27-Jähriger mit Messer verletzt - Verdacht der gefährlichen Körperverletzung

Bonn (ots)

Am vergangenen Freitag (01.05.2026) kam es im Bonner Hofgarten zu einer Auseinandersetzung, in deren Verlauf ein 27-jähriger Mann schwer verletzt wurde.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen war der 27-Jährige zur Tatzeit gegen 19:18 Uhr mit einem mittlerweile identifizierten 28-Jährigen an der Tatörtlichkeit in einen Streit geraten, in dessen Verlauf der Tatverdächtige ein Messer eingesetzt haben soll und den Geschädigten damit schwer verletzte.

Der Tatverdächtige, der ebenso wie der Geschädigte aktuell ohne festen Wohnsitz ist, flüchtete vom Tatort und konnte bislang im Rahmen der Fahndungs- und Ermittlungsmaßnahmen nicht festgenommen werden.

Der Verletzte wurde in ein Krankenhaus gebracht, in dem er weiterhin behandelt wird.

Die genauen Hintergründe der Tat sind aktuell Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

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