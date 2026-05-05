Polizei Bonn

POL-BN: Bonn Nordstadt: Radfahrerin kommt bei Überholvorgang eines PKW zu Fall - Zeugen gesucht

Bonn (ots)

Am Montagnachmittag (04.05.2026) kam es zu einem Verkehrsunfall in der Bonner Nordstadt, bei dem eine 21-jährige Radfahrerin leicht verletzt wurde. Das Verkehrskommissariat 1 ermittelt wegen des Verdachts der Verkehrsunfallflucht und sucht Zeugen.

Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen befuhr die 21-Jährige zur Unfallzeit gegen 16 Uhr die Kölnstraße in Fahrtrichtung Innenstadt. Kurz hinter der Kreuzung des Kaiser-Karl-Ringes wurde sie von einem PKW, bei dem es sich um ein dunkles bzw. graues Fahrzeug gehandelt haben soll, überholt. Aufgrund des Überholvorgangs wich die Radfahrerin nach rechts aus, geriet mit den Reifen ihres Fahrrads in die Bahnschienen und kam zu Fall. Nach dem Sturz setzte sie ihr fahrt zunächst fort. Ein kurze Zeit später alarmierter Rettungswagen brachte die leicht verletzte Frau in ein Krankenhaus.

Zeugen, die Angaben zu dem Unfallhergang bzw. zu dem beschriebenen Pkw machen können, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per Mail an VK1.Bonn@polizei.nrw.de bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell