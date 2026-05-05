Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Bad Godesberg: 37-Jähriger greift Passanten an - Tatverdächtiger verletzt bei Festnahme drei Polizisten

Bonn (ots)

Am gestrigen Montagabend (04.05.2026) gingen gegen 22:45 Uhr bei der Bonner Polizei mehrere Notrufe aufgrund eines aggressiv auftretenden Mannes auf der Bonner Straße ein. Mehrere Streifenwagenbesatzungen der Wache Bad Godesberg begaben sich daraufhin zur Einsatzörtlichkeit, an der ein 37-jähirger Mann angetroffen werden konnte, auf den die Beschreibungen zutrafen.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand hatte der Mann zunächst Passanten beleidigt und bedroht und schließlich zwei Männer im Alter von 19 und 35 Jahren anlasslos körperlich attackiert. Auch den eingesetzten Polizeibeamten gegenüber trat der 37-Jährige unkooperativ und aggressiv auf und rief unter anderem Parolen volksverhetzenden Inhalts. Trotz erheblichen Widerstandes konnte der Mann überwältigt und fixiert werden. Dabei kam auch ein Distanzelektroimpulsgerät (DEIG) zum Einsatz. Ein bei dem Mann durchgeführter Drogenvortest reagierte positiv auf Amphetamine.

Der Tatverdächtige wurde in Gewahrsam genommen und in das Polizeipräsidium gebracht. Gegen ihn wurden Strafanzeigen unter anderem wegen Bedrohung, Beleidigung, Volksverhetzung, Körperverletzung sowie des tätlichen Angriffs auf Polizeivollzugsbeamte und Widerstands gefertigt. Bei dem Einsatz wurden neben dem 37-Jährigen auch drei Polizisten leicht verletzt. Auch ein Streifenwagen wurde im Rahmen des Einsatzes beschädigt.

Die Ermittlungen, die vom Staatsschutz der Bonner Polizei geführt werden, dauern an.

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