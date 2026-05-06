Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Küdinghoven: Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Nach einem Einbruch in ein Einfamilienhaus auf der Straße "Am Sonnenberg" in Bonn-Küdinghoven am Dienstag (05.05.2026) ermittelt die Bonner Kriminalpolizei und bittet um Hinweise.

Nach dem derzeitigen Sachstand verschafften sich die noch unbekannten Täter im Zeitraum zwischen 12:30 Uhr und 17:20 Uhr durch eine rückwärtige Terrassentür Zugang in das Haus. Anschließend durchsuchten die Einbrecher die Zimmer nach Wertsachen. Dabei entwendeten sie Bargeld und Schmuck.

Das Kriminalkommissariat 13 der Bonner Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an kk13.bonn@polizei.nrw.de entgegen.

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