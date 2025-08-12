Feuerwehr München

FW-M: Rauchsäule über der Stadt (Sendling-Westpark)

München (ots)

Dienstag, 12. August 2025, 8.29 Uhr

Werdenfelsstraße

Am Dienstagvormittag hat eine brennende Gartenhütte für eine dichte Rauchsäule gesorgt. Die Feuerwehr München bekämpfte den Brand mit drei Löschrohren.

Mehrere Notrufe erreichten die Integrierte Leitstelle in München, in denen ein brennendes Gebäude gemeldet wurde. Umgehend wurden zahlreiche Kräfte der Feuerwehr zur gemeldeten Adresse disponiert.

Bereits auf Anfahrt, mehrere Kilometer entfernt, konnten die Einsatzkräfte dichten schwarzen Rauch aufsteigen sehen. Als sie an der gemeldeten Adresse eintrafen, erkundete der Einsatzleiter die Lage. In einem rückwärtig liegenden Garten wurde er fündig. Dort brannte eine Gartenhütte lichterloh. Mehrere Bäume waren ebenfalls mit betroffen.

Um das Feuer rasch unter Kontrolle zu bekommen und ein weiteres Ausbreiten auf umliegende Objekte zu verhindern, entschied sich der Einsatzleiter mit drei Löschrohren gleichzeitig die Brandbekämpfung einleiten zu lassen. So konnte nach wenigen Minuten "Feuer in Gewalt" und nach weiteren 40 Minuten "Feuer aus" gemeldet werden.

Um an alle Glutnester zu gelangen, zogen die Einsatzkräfte das Brandgut auseinander. Da die Statik der ausgebrannten Gartenhütte stark beeinträchtigt war, wurde diese durch die Feuerwehr umgelegt.

Der entstandene Sachschaden kann seitens der Feuerwehr nicht beziffert werden.

Zur Brandursache ermittelt das Fachkommissariat der Polizei.

Zu diesem Einsatz liegen der Branddirektion München keine Fotos vor.

