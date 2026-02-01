Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Verkehrsunfall PKW fuhr gegen Straßenlaterne - Feuerwehr befreit verletzten Fahrer aus Pkw

Düsseldorf (ots)

Sonntag, 1. Februar 2026, 16:05 Uhr, Stockumer Höfe, Stockum

Am Sonntagnachmittag wurde der Feuerwehrleitstelle ein Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person gemeldet. Vor Ort stellte sich heraus, dass ein Pkw gegen eine Straßenlaterne gefahren war. Der Fahrer musste mit technischem Gerät aus dem Fahrzeug befreit werden.

Gegen 16:00 Uhr erhielt die Feuerwehr Düsseldorf die Meldung über einen Verkehrsunfall mit einer eingeklemmten Person. Daraufhin wurden mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes umgehend zur angegebenen Adresse geschickt. Nach nur 4 Minuten kamen die ersten Einsatzkräfte an der Einsatzstelle an. Vor Ort war ein Pkw aus ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und gegen eine Straßenlaterne geprallt. Umgehend wurde der Fahrer durch den Rettungsdienst versorgt. Gleichzeitig wurde durch die Feuerwehr die technische Rettung vorbereitet. Aufgrund der schweren Verletzungen musste der Fahrer besonders schonend aus dem PKW befreit werden. Danach wurde der schwerverletzte Fahrer ins Krankenhaus gebracht. Die betroffene Straßenlaterne war so stark beschädigt, dass frühzeitig die Stadtwerke hinzugerufen wurden. Nach deren Eintreffen wurde die Straßenlaterne in Zusammenarbeit mit der Feuerwehr demontiert, um keine weiteren Personen zu gefährden.

Zur Ermittlung der Unfallursache hat die Polizei ihre Arbeit aufgenommen. Nach etwa eineinhalb Stunden kehrten die letzten Feuerwehrkräfte zu ihren Standorten zurück.

