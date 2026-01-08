Feuerwehr Düsseldorf

FW-D: Verkehrsunfall zwischen PKW und Straßenbahn - Feuerwehr befreit verletzten Fahrer aus Pkw

Düsseldorf (ots)

Donnerstag, 8. Januar 2026, 6.21 Uhr, Grafenberger Allee, Gerresheim

Am Donnerstagmorgen meldete die Leitstelle der Rheinbahn der Feuerwehr einen Zusammenstoß zwischen einer Straßenbahn und einem Pkw auf der Grafenberger Allee. Vor Ort bestätigen die Einsatzkräfte einen Verkehrsunfall und befreien mit technischem Gerät eine verletzte Person aus dem Auto. Keine weiteren Verletzten.

Gegen halb sechs erhielt die Leitstelle der Feuerwehr Düsseldorf die Meldung über einen Verkehrsunfall auf der Grafenberger Allee. Die Anrufenden meldeten einen Zusammenstoß zwischen einem Pkw und einer Straßenbahn. Umgehend eilten mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes zur gemeldeten Adresse. Bereits nach fünf Minuten waren die ersten Kräfte vor Ort und bestätigten den Verkehrsunfall. Aufgrund des Zusammenstoßes konnte die Person aus dem PKW diesen nicht eigenständig verlassen, sodass die Feuerwehr eine technische Rettung durchführt. Während der Maßnahmen stellte der Rettungsdienst die medizinische Versorgung sicher und transportierte den Patienten in ein Krankenhaus. Der Fahrer der Straßenbahn wurde durch den Notfallmanager der Rheinbahn betreut. Die Versorgung von weiteren Menschen war nicht erforderlich.

Zur Ermittlung der Unfallursache hat die Polizei ihre Arbeit aufgenommen. Nach gut einer Stunde rückten die letzten Kräfte der Feuerwehr wieder zu ihren Standorten ein.

