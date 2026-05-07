Polizei Bonn

POL-BN: Königswinter: 69-Jähriger löste Polizeieinsatz aus

Königswinter (ots)

Die Polizei hat in der Nacht zu Donnerstag (07.05.2026) einen 69-jährigen Mann in Königswinter kurzzeitig in Gewahrsam genommen. Dieser hatte noch am Mittwochabend in einem Telefonat mehrfach seinen Suizid angekündigt. Dabei soll er nach bisherigem Sachstand gegenüber der Melderin auch angedroht haben, sein Haus anzuzünden.

Aus zurückliegenden Einsatzlagen ergaben sich Hinweise auf eine mögliche Bewaffnung des 69-Jährigen. Bei dem folgenden Polizeieinsatz wurde der Mann gegen 01:45 Uhr von hinzugezogenen Spezialeinheiten widerstandlos fixiert und im weiteren Verlauf von einem Notarzt in eine Klinik eingewiesen. Bei der Durchsuchung des Hauses wurden mehrere Messer und Hiebwaffen sichergestellt. Da für den 69-Jährigen zurückliegend ein Waffenverbot erwirkt worden war, wird nun wegen eines Verstoßes gegen das Waffengesetz gegen ihn ermittelt.

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