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Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Graurheindorf: Glasschiebetüre eingeschlagen - Wohnungseinbruch in Mehrfamilienhaus

Bonn (ots)

Das Kriminalkommissariat 13 der Bonner Polizei hat nach einem Einbruch in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in Bonn-Graurheindorf die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise.

In der Tatzeit zwischen Samstag (02.05.2026), 12:00 Uhr, und Mittwoch (06.05.2026), 15:00 Uhr, haben bisher unbekannte Täter eine Glasschiebetüre zum Balkon im ersten Obergeschoss des Hauses in der Estermannstraße eingeschlagen und aufgeschoben. Anschließend durchsuchten die Täter die Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Nach den ersten Feststellungen entwendeten die Einbrecher Schmuck und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung vom Tatort.

Da sich die unbekannten Täter über den Balkon im ersten Obergeschoss Zutritt zur Wohnung verschafft haben, könnten sie Hilfsmittel zum Erklettern des Balkons benutzt oder mitgeführt haben. Hinweise zu verdächtigten Personen oder Fahrzeugen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK13.Bonn@polizei.nrw.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Bonn
Pressestelle
Telefon: 0228 - 1510-20 bis 23
Fax: 0228-151202
https://bonn.polizei.nrw

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Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell

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