Polizei Bonn

POL-BN: Bonn-Südstadt: E-Scooter-Fahrer unter Drogeneinfluss - Polizei ordnet eine Blutprobe an

Bonn (ots)

Am Montagmorgen (07.05.2026) um 10:55 Uhr stoppten Beamte des Verkehrsdienstes einen 27-jährigen Mann, der auf einem E-Scooter unterwegs war. Aufgefallen war der Mann den Polizisten an der Kreuzung Kaiserstraße/Königstraße.

Bei der Kontrolle zeigte der Mann zahlreiche Ausfallerscheinungen, weshalb sich der Verdacht ergab, dass er unter dem Einfluss von Drogen stehen könnte. Ein durchgeführter Drogenschnelltest reagierte positiv auf Cannabis. Die Polizisten ordneten daraufhin die Entnahme einer Blutprobe bei dem 27-Jährigen an, welche in einem Krankenhaus entnommen wurde.

Den E-Scooter-Fahrer erwartet nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren wegen des Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel. Eine Meldung an das zuständige Straßenverkehrsamt wurde veranlasst. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Denken Sie daran: Die Nutzung eines E-Scooters unter Drogen- oder Alkoholeinfluss kann eine Straftat darstellen, die den Führerschein kosten kann. Es gelten die gleichen Grenzwerte wie für Autofahrer.

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