Polizei Lippe

POL-LIP: (rp) Lage - Radfahrerin kollidiert mit Pkw

Lippe (ots)

Am 02.05.2026, gegen 11:50 Uhr, befuhr eine 84 jährige Lemgoerin den Radweg, welcher parallel zur Heidenschen Straße verläuft, in Fahrtrichtung Heiden. Zum selben Zeitpunkt befährt ein 54 jähriger Lemgoer die Heidensche Straße in Gegenrichtung. Als die Pedelecfahrerin dann am Ende des Geh- Radweges unvermittelt auf die Fahrbahn fährt, stößt sie mit dem entgegenkommenden Pkw zusammen und wird von diesem aufgeladen. Ein von ihr getragener Helm zerbricht bei dem Kontakt mit dem Fahrzeug und verhinderte wahrscheinlich schwerste Verletzungen im Kopfbereich. Es entstanden Sachschäden am Pkw und und am Fahrrad. Die 84 jährige konnte nach Untersuchung und Behandlung aus dem Klinikum entlassen werden.

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