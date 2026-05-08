Polizei Bonn

POL-BN: Foto-Fahndung: Unbekannte hob Geld mit gestohlener Karte ab - Wer kennt diese Frau?

Bonn (ots)

Eine bislang unbekannte Frau ist verdächtig, am 21.03.2026 gegen 11:40 Uhr mit einer gestohlenen Debitkarte einen vierstelligen Bargeldbetrag von einem fremden Konto abgehoben zu haben. Dabei wurde sie am Geldautomaten einer Bankfiliale am Theaterplatz in Bad Godesberg fotografiert. Die Karte war der 73-jährigen Geschädigten kurz zuvor zusammen mit ihrer Geldbörse bei einem Taschendiebstahl in einem Geschäft an der Koblenzer Straße gestohlen worden.

Da die weiteren Ermittlungen bislang nicht zur Identifizierung der Frau geführt haben, werden nun auf richterlichen Beschluss Bilder der Tatverdächtigen veröffentlicht.

Diese sind im Fahndungsportal der Polizei NRW unter https://polizei.nrw/fahndung/203216 .

Wer Angaben zur Identität der Frau geben kann, setzt sich bitte mit dem Kriminalkommissariat 15 unter der Rufnummer 0228 15-0 oder per E-Mail an KK15.Bonn@polizei.nrw.de in Verbindung.

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