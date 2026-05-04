Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Verkehrsteilnehmer gefährdet - Zeugen und Geschädigte gesucht

Stuttgart-West (ots)

Eine 35 Jahre alte Frau soll am Mittwochabend (29.04.2026) zwei Frauen und mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben. Die 35-Jährige stand mit ihrem Nissan Note gegen 21.40 Uhr quer in der Rotenwaldstraße auf Höhe der Hermannstraße. Die beiden Frauen sprachen sie an, worauf sie zunächst ausstieg. Hierbei machte sie einen benommenen und alkoholisierten Eindruck. Sie lehnte Hilfe ab, stieg wieder in ihr Fahrzeug und fuhr unvermittelt los. Die beiden Frauen mussten ausweichen, um nicht erfasst zu werden. Die 35-Jährige fuhr dann die Rotebühlstraße, die Rotenwaldstraße und die Herder Straße entlang, bis sie dann am Botnanger Sattel durch alarmierte Polizeibeamte gestoppt und einer Verkehrskontrolle unterzogen werden konnte. Während Ihrer Fahrt soll sie mehrere Verkehrsteilnehmer gefährdet haben. Bei der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass die Fahrerin mutmaßlich unter Alkoholeinfluss steht. Sie musste eine Blutprobe abgeben. Zeugen, denen der schwarze Nissan Note aufgefallen ist und Geschädigte, insbesondere die beiden Frauen, werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu melden.

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