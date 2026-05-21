Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Unfall mit 2,7 Promille und Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Main-Tauber-Kreis (ots)

Tauberbischofsheim: Radfahrer bei Unfall verletzt

Ein 45-jähriger Fahrradfahrer erlitt bei einem Unfall am Mittwochabend in Tauberbischofsheim schwere Verletzungen. Der Mann radelte gegen 23:30 Uhr auf dem Radweg neben der Kolpingstraße, als er vermutlich alkoholbedingt in einer Kurve die Kontrolle über sein Gefährt verlor und stürzte. Rettungskräfte brachten den Mann in ein Krankenhaus, wo nicht nur seine Verletzungen behandelt wurden, sondern auch ein Alkoholtest durchgeführt wurde. Dieser zeigte einen Wert von 2,7 Promille an, weshalb der Radfahrer nun auch mit Konsequenzen für seinen Führerschein rechnen muss.

Wertheim: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Ein 19-Jähriger wurde am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Wertheim verletzt. Der junge Mann fuhr gegen 17:20 Uhr mit seinem Motorrad auf der Packhofstraße in Richtung Eichel, als zeitgleich eine Autofahrerin von der Vaitsgasse nach links auf die Packhofstraße einbiegen wollte. Die 26-jährige Skoda-Fahrerin übersah dabei vermutlich den 19-Jährigen auf seiner Kawasaki und kollidierte mit dem Motorrad. Der Biker wurde über die Motorhaube des Octavias geschleudert und stürzte auf die Fahrbahn. Er erlitt leichte Verletzungen und wurde von Rettungskräften in ein Krankenhaus gebracht. Die Autofahrerin blieb unverletzt. Die Schäden am Motorrad belaufen sich auf rund 5.000 Euro. Die Sachschäden am Pkw werden ersten Schätzungen nach mit rund 7.000 Euro beziffert.

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