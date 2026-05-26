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Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis

POL-HSK: Schwer verletzter Wanderer in Elkeringhausen

Winterberg (ots)

Am 25.05.2026 um 15:15 Uhr kam es im Bereich der Ehrenscheidermühle in Winterberg-Elkeringhausen zu einem schweren Wanderunfall. Ein 31-jähriger Mann aus Bochum wurde dabei verletzt.

Nach bisherigen Erkenntnissen hielt sich der Mann auf einem nicht klassifizierten Wanderweg oberhalb der Straße "Ehrenscheidermühle" auf. Der Waldweg wiest an dieser Stelle einen unebenen Untergrund und talseitig eine etwa 40 Zentimeter hohe Kante auf. Hinter der Kante läuft das Gelände steil hinab.

Der Bochumer stürzte an dieser Stelle aus bislang ungeklärter Ursache den etwa 15 Meter tiefen Abhang hinab.

Einsatzkräfte der Bergwacht, der Feuerwehr sowie des Rettungsdienstes waren vor Ort und versorgten den Verletzten medizinisch. Ein Rettungshubschrauber transportierte den Verletzten in eine Spezialklinik.

Hinweise auf ein Fremdverschulden liegen derzeit nicht vor. Die Ermittlungen zur genauen Unfallursache dauern an.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:

Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis
Benedikt Teutenberg
Telefon: 0291-9020-1140
E-Mail: Pressestelle.Hochsauerlandkreis@polizei.nrw.de
https://hochsauerlandkreis.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Hochsauerlandkreis, übermittelt durch news aktuell

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