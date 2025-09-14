PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Zwei Verkehrsunfälle mit mehreren verletzten Personen und hohem Sachschaden auf der Bundesautobahn 20 am 13.09.2025

Landkreis Rostock (ots)

Am gestrigen späten Nachmittag, um kurz vor 17 Uhr, gab es 
unmittelbar nacheinander gleich zwei Verkehrsunfälle auf der 
Bundesautobahn 20 in Fahrtrichtung Stettin zwischen der 
Warnowtalbrücke und dem Parkplatz Warnowtal Süd.

Beim ersten Verkehrsunfall verunfallte ein Vater mit seinem Sohn 
aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei regennasser Fahrbahn. 
Beide Insassen wurden dabei nicht verletzt, am Fahrzeug jedoch 
entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Das Kind wurde in Begleitung 
seines Vaters vorsichtshalber zur Überwachung in die Uni-Klinik nach 
Rostock verbracht.

Beim zweiten Verkehrsunfall verunfallten gleich vier Fahrzeuge. Die 
Fahrerin eines VW up! führte aufgrund des ersten Unfalles eine 
Gefahrenbremsung durch, in der Folge fuhr der Fahrer eines BMW 5er 
auf den VW up! auf.

Kurz darauf übersah der Fahrer eines VW Golf die beiden Fahrzeuge vor
ihm und krachte in das Heck des BMW 5er, trotz Gefahrenbremsung.

Dies erkannte der Fahrer eines weiteren BWM 5er zwar, jedoch fuhr 
dieser trotz Gefahrenbremsung ebenfalls auf das Heck das VW Golf auf.

In der Folge waren drei der vier Fahrzeuge nicht mehr fahrbereit.

Es eilten zahlreiche Rettungskräfte, darunter Kameraden der 
umliegenden Freiwilligen Feuerwehren, der Berufsfeuerwehr Rostock, 
zahlreiche Rettungs- und Notarztwägen, zwei Rettungshubschrauber, 
sowie Polizeibeamte des Autobahn- und Verkehrspolizeireviers 
Dummerstorf zum Unfallort. Polizeibeamte der 2. 
Bereitschaftspolizeihundertschaft aus Waldeck waren zufällig direkt 
nach dem Unfall vor Ort und übernahmen die Erstmaßnahmen bis zum 
Eintreffen der Autobahnpolizei.

Die drei nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge wurden durch drei 
umliegende Abschleppunternehmen geborgen.

Die Bundesautobahn 20 musste für die Unfallaufnahme ca. 1 1/2 Stunden
voll und für weitere 1 1/2 Stunden halbseitig gesperrt werden. Erst 
gegen 20:00 Uhr konnte die Autobahn wieder komplett freigegeben 
werden. Der Verkehr wurde zwischenzeitlich an der Anschlussstelle 
Rostock-Südstadt abgeleitet.

Insgesamt entstand bei beiden Verkehrsunfällen zusammen ein 
geschätzter Schaden von 80.200 EUR.

Die weiteren Unfallermittlungen laufen.

 
Karl Schröder, Polizeikommissar

