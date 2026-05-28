Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schwendi - Rad an Auto löst sich

Am Mittwoch kam es zu einem Verkehrsunfall in Schwendi. Ein Autoreifen sprang von der Vorderachse und prallte gegen eine Mauer sowie ein fahrendes Auto.

Ulm (ots)

Der Unfall ereignete sich kurz vor 6.30 Uhr in der Straße Kellerberg. Ein 25-Jähriger fuhr mit seinem Renault ortseinwärts, als sich plötzlich das linke Vorderrad von der Achse löste. Das Rad rollte den Berg hinab über die Kreuzung Jahnstraße / Höheweg und krachte gegen eine Steinmauer. Von dort prallte das Rad zurück und traf ein vorbeifahrenden Seat einer 38-Jährigen. Die Autofahrerin versuchte noch zu bremsen, konnte einen Zusammenstoß mit dem verloren gegangenen Rad nicht mehr verhindern. Der Renault rutschte auf drei Rädern weiter über die Straße. Dadurch wurde der eh im technisch nicht guten Zustand befindlichen Pkw im Frontbereich stark beschädigt. Ein Abschlepper barg den Renault. Die Polizei Laupheim hat den Unfall aufgenommen und geht derzeit von einem eigenen Verschulden aus. Sie schätzt den Schaden am schrottreifen Renault auf rund 3.000 Euro, den am Seat auf ca. 100 Euro. An der Mauer entstand kein Schaden.

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Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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