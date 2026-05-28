Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim a. d. Brenz - Dieb nutzt Gelegenheit

Am Dienstag stahl ein Unbekannter einen Geldbeutel aus einem Auto in Heidenheim.

Ulm (ots)

Gegen 12 Uhr parkte ein Autofahrer sein Fahrzeug in der Hauptstraße. Nach kurzer Zeit kehrte der 25-Jährige zu seinem Auto zurück. Dabei stellte er fest, dass er die Scheiben nicht geschlossen hatte. Das nutzte ein Unbekannter aus. Der Dieb griff nach einem Geldbeutel samt Bargeld und flüchtete damit. Die Beute hatte offen in der Mittelkonsole dagelegen und der Unbekannte musste den Geldbeutel nur mitnehmen. Die Polizei Heidenheim hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun den Täter.

Hinweis der Polizei: Lassen Sie keine Wertsachen im Auto zurück. Verschließen Sie Fenster, Türen, Schiebedach. Auch wenn Sie sich nur kurz vom Fahrzeug entfernen. Weitere Informationen auf www.polizei-beratung.de

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Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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