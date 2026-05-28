POL-UL: (GP) Böhmenkirch - Durchfahrtsverbot überwacht
Mehrere Autofahrende benutzten am Mittwoch verbotswidrig einen Verbindungsweg bei Böhmenkirch.
Ulm (ots)
Zwischen 16.30 Uhr und 18 Uhr überwachten Polizisten das Durchfahrtsverbot zwischen Steinenkirch und Waldhausen. Mindestens 14 Autofahrende beachteten das dort befindliche Verkehrszeichen 260 (Verbot der Durchfahrt für Kraftfahrzeuge und Motorräder) nicht. Auf sie kommt nun ein Bußgeld in Höhe von 50 Euro zu.
++++1002085
Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Ulm
E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/
Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell