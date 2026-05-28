Ulm (ots) - Gegen 23.30 Uhr sah eine Zeugin, dass es im Seflerweg vor einem Gebäude brannte. Mehrere gelbe Säcke gingen in Flammen auf und griffen auch auf eine Hecke über. Die Feuerwehr war schnell vor Ort und konnte das Feuer löschen. Das Polizeirevier Ulm-Mitte (Tel. 0731/188-3312) hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Höhe des Sachschadens wird auf 500 Euro ...

mehr