Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Brand in Mehrfamilienhaus

Am Mittwoch löschte die Feuerwehr Flammen in einem Wohnhaus in Heidenheim. Eine Frau wurde leicht verletzt, es entstand ein Schaden von rund 10.000 Euro

Ulm (ots)

Um 13.15 Uhr rückten die Einsatzkräfte in die Rosensteinstraße aus. Dort hatte es auf einem Balkon im Obergeschoß des dreistöckigen Mehrfamilienhauses gebrannt. Die Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort und löschten die Flammen. Kurz nach 13.45 Uhr war das Feuer aus. Wie die Polizei berichtet, hatten die Flammen auf Teile des Inventars übergegriffen und so auch die Außenfassade beschädigt. Warum der Brand ausgebrochen ist, wissen die Ermittler noch nicht. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf mindestens zehntausend Euro. Die 73-jährige Bewohnerin verletzte sich leicht. Sie atmete Rauchgase ein und konnte wohl von einem weiteren Bewohner gerettet werden. Der Rettungsdienst kümmerte sich um die Seniorin und brachte sie in eine Klinik. Alle Bewohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren. Auch die betreffende Wohnung blieb bewohnbar. Die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache dauern an. Während den Löscharbeiten musste der Verkehr im Bereich der Schloßhaustraße Einsatzortes gesperrt werden. Dadurch kam es zu kleineren Verkehrsbehinderungen.

++++ (JC)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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