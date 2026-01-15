Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Aufgebrochener Zigarettenautomat auf Parkplatz gefunden.

Lippe (ots)

Ein bislang unbekannter Täter brach in der Nacht zu Donnerstag (14./15.01.2026) einen Zigarettenautomaten auf einem Parkplatz an der Georgstraße auf und entwendete dessen gesamten Inhalt. Ein Zeuge fand den beschädigten Automaten gegen 2:40 Uhr. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Georgstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich beim zuständigen Kriminalkommissariat 5 unter (05231) 6090 zu melden.

