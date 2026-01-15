PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Aufgebrochener Zigarettenautomat auf Parkplatz gefunden.

Lippe (ots)

Ein bislang unbekannter Täter brach in der Nacht zu Donnerstag (14./15.01.2026) einen Zigarettenautomaten auf einem Parkplatz an der Georgstraße auf und entwendete dessen gesamten Inhalt. Ein Zeuge fand den beschädigten Automaten gegen 2:40 Uhr. Zeugen, die in der Nacht verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Georgstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich beim zuständigen Kriminalkommissariat 5 unter (05231) 6090 zu melden.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 15.01.2026 – 11:18

    POL-LIP: Lemgo. E-Scooter-Fahrer schwer verletzt bei Zusammenstoß.

    Lippe (ots) - Ein 89-jähriger Autofahrer aus Lemgo bog am Dienstagmittag (13.01.2026; 12:05 Uhr) mit seinem Audi A3 vom Entruper Weg nach rechts in die Gosebrede ab. Zeitgleich befuhr ein 47-jähriger E-Scooter-Fahrer die dortige Fußgängerampel und wechselte nach derzeitigem Ermittlungsstand vermutlich etwa auf Höhe der Fahrbahnmitte auf die Straße, um sich am rechten Fahrbahnrand einzureihen. Es kam zum ...

    mehr
  • 15.01.2026 – 11:17

    POL-LIP: Kreis Lippe. Polizei warnt vor Recovery Scam - erneut hoher Schaden entstanden.

    Lippe (ots) - Die Kreispolizeibehörde Lippe warnt nach einem aktuellen Fall mit erheblichem Schaden vor sogenannten Recovery Scams. Bei dieser Betrugsmasche kontaktieren Täter Opfer früherer Betrugsfälle und geben sich als "Rückhol-Experten" oder "Anwaltskanzleien" aus, die angeblich verlorenes Geld oder Kryptowährungen gegen eine Gebühr zurückholen können. In ...

    mehr
  • 14.01.2026 – 10:10

    POL-LIP: Detmold. Schwerer Raub auf Juweliergeschäft.

    Lippe (ots) - Zwei maskierte Täter überfielen am Dienstagnachmittag (13.01.2026) um 17:50 Uhr ein Juweliergeschäft in der Bruchstraße. Sie bedrohten den Inhaber und zwei Angestellte mit einer Pistole und einem Messer. Die Täter erbeuteten Bargeld sowie Goldschmuck und flüchteten unerkannt. Die Täter konnten wie folgt beschrieben werden: Täter 1: ca. 1,75 m groß, schmale Statur, dunkle Bekleidung, ca. 30 Jahre ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren