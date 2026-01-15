PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe. Polizei warnt vor Recovery Scam - erneut hoher Schaden entstanden.

Lippe (ots)

Die Kreispolizeibehörde Lippe warnt nach einem aktuellen Fall mit erheblichem Schaden vor sogenannten Recovery Scams. Bei dieser Betrugsmasche kontaktieren Täter Opfer früherer Betrugsfälle und geben sich als "Rückhol-Experten" oder "Anwaltskanzleien" aus, die angeblich verlorenes Geld oder Kryptowährungen gegen eine Gebühr zurückholen können. In anderen Fällen stoßen Betroffene durch eigene Internetrecherchen auf dubiose Anbieter, die entsprechende Dienste versprechen. Nach Zahlung der geforderten Vorauszahlungen oder Gebühren bleibt der versprochene Erfolg jedoch aus - erneut ist Geld verloren.

Um sich zu schützen, sollten Betroffene keine Vorauszahlungen an unbekannte Dienstleister tätigen und sich ausschließlich an anerkannte Rechtsanwälte oder Verbraucherzentralen wenden. Im Zweifel kontaktieren Sie die Polizei oder die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

Weitere Informationen zu aktuellen Betrugsmaschen im Internet finden Sie unter https://lippe.polizei.nrw/artikel/betrug-im-netz-welche-maschen-kriminelle-aktuell-nutzen Bei Verdachtsfällen wenden Sie sich an die Polizei Lippe unter (05231) 6090 oder nutzen Sie das Online-Anzeigenportal der Polizei NRW.

Pressekontakt:

Polizei Lippe
Pressestelle
Yannick Thelaner
Telefon: 05231 / 609-5050
Fax: 05231 / 609-5095
E-Mail: pressestelle.lippe@polizei.nrw.de
https://lippe.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizei Lippe mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Weitere Meldungen: Polizei Lippe
Alle Meldungen Alle
  • 14.01.2026 – 10:10

    POL-LIP: Detmold. Schwerer Raub auf Juweliergeschäft.

    Lippe (ots) - Zwei maskierte Täter überfielen am Dienstagnachmittag (13.01.2026) um 17:50 Uhr ein Juweliergeschäft in der Bruchstraße. Sie bedrohten den Inhaber und zwei Angestellte mit einer Pistole und einem Messer. Die Täter erbeuteten Bargeld sowie Goldschmuck und flüchteten unerkannt. Die Täter konnten wie folgt beschrieben werden: Täter 1: ca. 1,75 m groß, schmale Statur, dunkle Bekleidung, ca. 30 Jahre ...

    mehr
  • 14.01.2026 – 10:09

    POL-LIP: Kalletal-Hohenhausen. Einbruch in Gaststätte.

    Lippe (ots) - Unbekannte Täter brachen am Montag (12.01.2026) zwischen 23:45 und 23:50 Uhr in ein Gasthaus an der Lemgoer Straße ein. Sie öffneten gewaltsam ein Fenster und stahlen eine Kassenschublade mit Bargeld sowie Geld aus einem Spielautomaten. Zeugen, die im Bereich der Lemgoer Straße verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Kriminalkommissariat 2 unter (05231) 6090 zu melden. ...

    mehr
  • 14.01.2026 – 10:08

    POL-LIP: Bad Salzuflen-Schötmar. Versuchter Wohnungseinbruch.

    Lippe (ots) - Unbekannte Täter versuchten am Dienstag (13.01.2026) gegen 23:15 Uhr in ein Einfamilienhaus in der Straße Lindemannsheide einzubrechen. Zeugen hörten, wie Rollläden hochgedrückt wurden. Außerdem nahmen sie eine männliche Stimme wahr. Die Täter gelangten nicht ins Gebäude und flüchteten. Zeugen, die im Bereich Lindemannsheide verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren