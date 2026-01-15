Polizei Lippe

POL-LIP: Kreis Lippe. Polizei warnt vor Recovery Scam - erneut hoher Schaden entstanden.

Lippe (ots)

Die Kreispolizeibehörde Lippe warnt nach einem aktuellen Fall mit erheblichem Schaden vor sogenannten Recovery Scams. Bei dieser Betrugsmasche kontaktieren Täter Opfer früherer Betrugsfälle und geben sich als "Rückhol-Experten" oder "Anwaltskanzleien" aus, die angeblich verlorenes Geld oder Kryptowährungen gegen eine Gebühr zurückholen können. In anderen Fällen stoßen Betroffene durch eigene Internetrecherchen auf dubiose Anbieter, die entsprechende Dienste versprechen. Nach Zahlung der geforderten Vorauszahlungen oder Gebühren bleibt der versprochene Erfolg jedoch aus - erneut ist Geld verloren.

Um sich zu schützen, sollten Betroffene keine Vorauszahlungen an unbekannte Dienstleister tätigen und sich ausschließlich an anerkannte Rechtsanwälte oder Verbraucherzentralen wenden. Im Zweifel kontaktieren Sie die Polizei oder die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin).

Weitere Informationen zu aktuellen Betrugsmaschen im Internet finden Sie unter https://lippe.polizei.nrw/artikel/betrug-im-netz-welche-maschen-kriminelle-aktuell-nutzen Bei Verdachtsfällen wenden Sie sich an die Polizei Lippe unter (05231) 6090 oder nutzen Sie das Online-Anzeigenportal der Polizei NRW.

Original-Content von: Polizei Lippe, übermittelt durch news aktuell