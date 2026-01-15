Polizei Lippe

POL-LIP: Lemgo. E-Scooter-Fahrer schwer verletzt bei Zusammenstoß.

Lippe (ots)

Ein 89-jähriger Autofahrer aus Lemgo bog am Dienstagmittag (13.01.2026; 12:05 Uhr) mit seinem Audi A3 vom Entruper Weg nach rechts in die Gosebrede ab. Zeitgleich befuhr ein 47-jähriger E-Scooter-Fahrer die dortige Fußgängerampel und wechselte nach derzeitigem Ermittlungsstand vermutlich etwa auf Höhe der Fahrbahnmitte auf die Straße, um sich am rechten Fahrbahnrand einzureihen. Es kam zum Zusammenstoß, bei dem der E-Scooter-Fahrer aus Lemgo auf die Motorhaube geladen wurde und anschließend auf die Straße fiel. Er wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der 89-Jährige blieb unverletzt. Am Audi entstand ein Schaden von etwa 5.000 Euro. Zeugen, die Hinweise zum Unfall geben können, melden sich bitte unter (05231) 6090 beim Verkehrskommissariat.

