Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Schwendi - Umweltfrevler ermittelt

In den vergangenen Tagen entsorgte eine Mann seinen Unrat auf einem Feld bei Schwendi.

Ulm (ots)

Am Dienstag rief ein Zeuge bei der Polizei an, weil ein Unbekannter Abfall auf einem Flurstück zwischen Schwendi und Wain abgeladen hatte. Der Abladeort befand sich linksseitig der L280/Kellerberg kurz vor dem Waldgebiet. Die Polizei kam und hat umfangreich ermittelt. Die Beamten stellten einen Lattenrost und mehrere Kartonagen mit Abfall fest. Bei der Durchsicht des Unrates kamen sie dem Täter auf die Spur: Es handelt sich um einen 20-Jährigen aus dem Raum Laupheim, der seinen Müll dort wohl in den vergangenen Tagen entsorgt hatte. Der Mann räumte die Müllsünde ein. Ihn erwartet nun einen Anzeige. Der 20-Jährige hat die Entsorgung des Unrates gegenüber der Polizei zugesichert. Dadurch kann er sich wenigstens die teuren Kosten für die Beseitigung ersparen.

Hinweis der Polizei: Umweltschutz ist Aufgabe jedes einzelnen und geht auch jeden an. Welche Beiträge man dazu leisten kann, darüber informiert ausführlich das Umweltministerium Baden-Württemberg (https://um.baden-wuerttemberg.de). Die Polizei leistet mit ihren Ermittlungen ihren Beitrag zu einer sauberen Umwelt. Denn wer die Umwelt schädigt und eine Strafe oder ein Bußgeld bezahlen muss wird sich reiflich überlegen, ob er nicht auch den Umweltgedanken hegen sollte.

++++0990639 (JC)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

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