Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Laupheim - Staubsaugerautomaten aufgehebelt

Am Montag oder Dienstag erbeutete ein Unbekannter Münzgeld in Laupheim.

Ulm (ots)

Zwischen Montag, 20.30 Uhr und Dienstag, 20 Uhr war der Unbekannte in der Berblingerstraße aktiv. Auf dem Gelände eines Waschparks hebelte er mehrere Münzautomaten an einer Staubsaugeranlage auf. Dabei gelangte er an das darin befindliche Münzgeld und verschwand damit unerkannt. Die Polizei Laupheim sicherte die Spuren und hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel. 07392/96300 entgegen.

++++0994650 (JC)

Bernd Kurz, Tel. 0731/188-1111

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell