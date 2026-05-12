Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Datteln/Waltrop: Vermisste wieder da - Suche beendet
Recklinghausen (ots)
Seit gestern suchte die Polizei öffentlich mit einem Foto nach einer 17-Jährigen aus Waltrop. Sie galt als vermisst. Die Jugendliche konnte durch die Bundespolizei in Siegen wohlbehalten angetroffen werden. Die Suche nach der 17-Jährigen ist somit beendet.
Wir bedanken uns für die Mithilfe bei der Suche und bitte darum die Fahndungsaufrufe und insbesondere das veröffentlichte Foto zu löschen.
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
Polizeipräsidium Recklinghausen
Andreas Lesch
Telefon: 02361 55 1031
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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