Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Dorsten: Foto-Fahndung - Wer kennt den mutmaßlichen Einbrecher?
Recklinghausen (ots)
Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach einem tatverdächtigen Mann. Er gehört möglicherweise zu einer Bande, die für mehrere Einbrüche im Kreis Recklinghausen verantwortlich ist. Fotos des Tatverdächtigen und weitere Infos sind im Fahndungsportal unter dem folgenden Link zu finden:
https://polizei.nrw/fahndung/203506
Wer den Mann kennt oder Angaben zu ihm machen kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0800/2361 111 zu melden.
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
Polizeipräsidium Recklinghausen
Pressestelle
Annette Achenbach
Telefon: 02361 55 1033
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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