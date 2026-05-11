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Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Mann geschlagen - Polizei sucht Autofahrer

Recklinghausen (ots)

Auf der Tannenstraße sind am Samstagabend zwei Autofahrer in Streit geraten. Ein 46-jähriger Mann aus Herten wurde leicht verletzt. Auslöser für den Streit war nach bisherigen Erkenntnissen das Fahrverhalten.

Ein unbekannter Autofahrer soll ausgestiegen sein, die Fahrertür aufgerissen und dem 46-Jährigen ins Gesicht geschlagen haben, während dieser am Straßenrand wartete. Danach flüchtete der unbekannte Mann. Er soll mit einem weißen VW Passat (Städtekennung "E" für Essen) unterwegs gewesen sein, der Fahrer wurde als 18 bis 20 Jahre alt beschrieben, im Auto soll noch ein Beifahrer gewesen sein. Das Ganze passierte gegen 20.50 Uhr.

Die Polizei sucht Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall selbst oder zum tatverdächtigen Fahrer machen können. Hinweise nimmt das zuständige Kommissariat unter Tel. 0800/2361 111 entgegen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pressestelle
Annette Achenbach
Telefon: 02361 55 1033
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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