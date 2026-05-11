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POL-RE: Gladbeck: Heroin sichergestellt - Männer in U-Haft

POL-RE: Gladbeck: Heroin sichergestellt - Männer in U-Haft
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Recklinghausen (ots)

Die Polizei hat im Stadtteil Zweckel über ein Kilo Heroin sowie Kokain aufgefunden. Die Beamtinnen und Beamten waren in der vergangenen Woche zusammen mit Kräften der Stadt Gladbeck für eine geplante Kontrolle in einer Wohnung an der Feldhauser Straße. Dabei fanden die Einsatzkräfte neben den Drogen auch eine größere Menge Schmerzmittel, die offenbar als Streckmittel genutzt werden sollten. Auf Antrag des Amtsgerichts Essen wurden noch weitere Wohnungen durchsucht - unter anderem in Bayern. Hier konnten noch weitere Drogen, ein größerer Bargeldbetrag, ein Messer, Feinwaagen und Verpackungsmaterial gefunden und beschlagnahmt werden. Die Polizei Recklinghausen nahm die beiden Tatverdächtigen, die sich in der Wohnung in Gladbeck aufhielten, fest. Die Männer im Alter von 32-Jahren und 28-Jährigen aus der Türkei haben keinen festen Wohnsitz in Deutschland. Mittlerweile sitzen sie auf Antrag der Staatsanwaltschaft Essen in Untersuchungshaft. Den Tatverdächtigen wird bewaffneter Handel mit nicht geringen Mengen Betäubungsmitteln vorgeworfen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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