Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle

Mittelhessen: STADT + KREIS GIEßEN: + Falsche Bankmitarbeiter ergaunern Bankkarten samt PIN + Einbrecher gehen leer aus + Hoher Schaden, geringe Beute + Auseinandersetzung auf dem Standstreifen + u.v.m.

Giessen (ots)

Biebertal / Lollar: Falsche Bankmitarbeiter ergaunern Bankkarten samt PIN

Am Freitag (13.02.2026) kam es im Kreis Gießen zu zwei Fällen, in denen Betrüger mit ihrer Masche als falsche Bankmitarbeiter Erfolg hatten. Sie meldeten sich zuvor telefonisch bei ihren Opfern und tischten diesen als angebliche Mitarbeiter der Hausbank eine Geschichte von unrechtmäßigen Bewegungen auf dem Konto der angerufenen Personen auf. Daher sei ein Mitarbeiter der Bank bereits unterwegs, um die Bankkarte und die dazugehörige PIN abzuholen. Nur so könne das Geld zurückgeholt und weitere unrechtmäßige Abbuchungen verhindert werden. In Biebertal und Lollar waren die Betrüger mit dieser Masche am Freitag insgesamt zweimal erfolgreich. Kurz nach der Übergabe von Karte und PIN erfolgten Abhebungen vom Konto der Geschädigten. In einem weiteren Fall händigte das potenzielle Opfer dem Abholer die Karte nicht aus. Bei allen drei Fällen wurde der Abholer als circa 20 - 25 Jahre alt und etwa 160 cm - 165 cm groß beschrieben. Er habe schwarze kurze Haare und einen dunkleren Teint. Bekleidet war der Abholer mit einer schwarzen Jacke und einer schwarzen Hose. Zeugen, die Hinweise zu dieser Person geben können, werden gebeten sich an die Gießener Kripo zu wenden (Tel.: 0641 7006-6555). Die Polizei rät dazu, keine Auskünfte über Vermögensverhältnisse zu erteilen. Lassen Sie sich am Telefon von Anrufern nicht unter Druck setzen. Beenden Sie das Gespräch und rufen Sie selbst bei Ihrer Bank oder der Polizei, auch über Notruf 110, an. Weder die Bank, noch Polizei oder Staatsanwaltschaft werden Sie um Geldbeträge bitten oder Mitarbeiter zu Ihnen schicken, die Bargeld, Wertgegenstände oder ihre Bankkarte samt PIN abholen. Geheime Daten wie zum Beispiel eine PIN bleiben geheim und gehen niemanden aus Sie selbst etwas an! Ziehen Sie, wenn Sie unsicher sind, Verwandte, Nachbarn oder andere Vertrauenspersonen hinzu. Übergeben Sie niemals Geld oder Wertgegenstände an unbekannte Personen. Informieren und sensibilisieren Sie Angehörige über diese Betrugsmaschen. Hinweise zum Schutz vor den gängigen Maschen der Betrüger finden Sie auch unter www.polizei-beratung.de.

Gießen: Einbrecher gehen leer aus

Im Zeitraum von Mittwoch (11.02.2026), 11:00 Uhr bis Sonntag (15.02.2026), 14:40 Uhr beschädigten Einbrecher die Terrassentür eines Einfamilienhauses im Rosenpfad und gelangten so ins Haus. Nach bisherigem Stand wurde nichts gestohlen. Zeugen, die in der genannten Zeitspanne verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich telefonisch bei der Kriminalpolizei in Gießen zu melden (0641 7006-6555).

Gießen: Hoher Schaden, geringe Beute

Einen Schaden in Höhe von 9.000 EUR richteten Einbrecher am Wochenende in einem Bürogebäude in der Straße "Philosophenwald" an. Durch ein Fenster drangen die Täter ein und brachen im Gebäude noch weitere Türen auf. Letztendlich erbeuteten sie 40 EUR aus der Kaffeekasse. Die Tatzeit kann auf Freitag (13.02.2026), 17:30 Uhr bis Sonntag (15.02.2026), 17:25 Uhr eingegrenzt werden. Zeugenhinweise bitte unter Tel.: 0641 7006-6555 an die Gießener Kriminalpolizei.

Grünberg: Schmuck gestohlen

Einbrecher öffneten am Freitag (13.02.2026) zwischen 13:00 Uhr und 18:30 Uhr gewaltsam die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Leidenhäuser Straße in Grünberg-Weitershain. Einzelne Räume wurden von den Tätern durchsucht. Dabei ließen sie Schmuck mitgehen. Zeugen, denen am Freitag verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, werden gebeten sich mit der Kripo Gießen in Verbindung zu setzen (Tel.: 0641 7006-6555).

Langgöns: Durch Terrassentür eingedrungen

In der Lindenstraße in Dornholzhausen verschafften sich Unbekannte durch eine Terrassentür gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Die Täter durchsuchten mehrere Räume. Ob sie dabei Beute machten, ist bislang noch nicht bekannt. Die Tat ereignete sich zwischen Freitag (13.02.2026), 11:30 Uhr und Samstag (14.02.2026), 13:30 Uhr. Verdächtige Beobachtungen in diesem Zeitraum können der Gießener Kripo unter der Rufnummer 0641 7006-6555 mitgeteilt werden.

Linden: Einstieg durchs Fenster

Zwischen 13:00 Uhr und 21:00 Uhr stiegen Einbrecher am Samstag (14.02.2026) durch ein Fenster in ein Einfamilienhaus in der Straße "Heeggraben" in Großen-Linden ein. Sie durchsuchten sämtliche Räume des Erdgeschosses. Zur möglichen Beute können derzeit noch keine Angaben gemacht werden. Die Kriminalpolizei ermittelt und fragt: Wem sind am Samstag verdächtige Personen oder Fahrzeuge in Großen-Linden aufgefallen? Wer kann Angaben zur Tat machen? Hinweise nimmt die Kripo in Gießen unter Tel.: 0641 7006-6555 entgegen.

Linden: Auseinandersetzung auf dem Standstreifen der A 45

Gegen 17:45 Uhr kam es am Sonntag (15.02.2026) bei Großen-Linden, auf dem Standstreifen der A 45 zwischen dem Gambacher Kreuz und dem Gießener Südkreuz, zu einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen. Beteiligt waren die Insassen eines blauen BMW mit HU-Kennzeichen, eines schwarzen Jeeps mit WZ-Kennzeichen und eines grauen Lancia. Bei der körperlichen Auseinandersetzung sei unter anderem ein Baseballschläger zum Einsatz gekommen. Die Ermittler der Polizeiautobahnstation Mittelhessen suchen Zeugen, die Angaben zum Sachverhalt und den beteiligten Personen machen können. Hinweise werden telefonisch unter 06033 7043-5100 entgegengenommen.

Staufenberg: Bargeld und Schmuck erbeutet

Drei Einbrecher drangen am frühen Samstagabend (14.02.2026) zwischen 17:45 Uhr und 18:30 Uhr durch ein Fenster in ein Einfamilienhaus im Burgackerweg in Staufenberg ein. Die Täter durchsuchten mehrere Räume. Sie entwendeten Bargeld, Schmuck und Uhren. Einem Zeugen fielen drei Männer auf, als sie das Grundstück verließen. Alle drei waren zwischen 180 cm und 190 cm groß und dunkel gekleidet. Die Gießener Kriminalpolizei bittet Zeugen, denen diese Personen aufgefallen sind oder die Hinweise zur Tat geben können, um telefonische Meldung unter 0641 7006-6555.

Staufenberg: An Terrassentür gescheitert

Auf verschiedene Arten versuchte ein Unbekannter eine Terrassentür einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Rathausstraße in Mainzlar aufzubrechen. Sämtliche Versuche scheiterten jedoch. Die Tür hielt stand, sodass der Täter ohne Beute abziehen musste. Der Tatzeitraum liegt zwischen Montag (09.02.2026), 07:00 Uhr und Freitag (13.02.2026), 07:30 Uhr. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Gießen entgegen (Tel.: 0641 7006-6555).

Tobias Schwarz, Pressesprecher

Original-Content von: Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle, übermittelt durch news aktuell