Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Gladbeck: Rollerfahrer ignoriert Anhaltezeichen der Polizei
Recklinghausen (ots)
Einsatzkräfte im Streifenwagen wollten am Mittwochabend (gegen 20.20 Uhr) einen Rollerfahrer kontrollieren, der auf dem Gehweg der Landstraße unterwegs war. Der Fahrer ignorierte allerdings mehrfach die Anhaltezeichen der Polizei und versuchte stattdessen zu flüchten. Dabei fuhr er unter anderem über die Ulmenstraße und dann weiter auf die Horster Straße, dort erneut auf dem Gehweg. Im Bereich Horster Straße/Rieckchenweg - offenbar beim Abbiegeversuch - rutschte der Fahrer weg und stürzte mit dem Roller. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 17-Jährigen aus Gladbeck. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Wie sich herausstellte, hat er keinen Führerschein. Wem der Roller gehört, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Nach ersten Informationen wurde das Kleinkraftrad vor einigen Tagen gekauft, aber offensichtlich noch nicht neu zugelassen. Der Roller wurde sichergestellt.
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