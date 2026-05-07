PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Rollerfahrer ignoriert Anhaltezeichen der Polizei

Recklinghausen (ots)

Einsatzkräfte im Streifenwagen wollten am Mittwochabend (gegen 20.20 Uhr) einen Rollerfahrer kontrollieren, der auf dem Gehweg der Landstraße unterwegs war. Der Fahrer ignorierte allerdings mehrfach die Anhaltezeichen der Polizei und versuchte stattdessen zu flüchten. Dabei fuhr er unter anderem über die Ulmenstraße und dann weiter auf die Horster Straße, dort erneut auf dem Gehweg. Im Bereich Horster Straße/Rieckchenweg - offenbar beim Abbiegeversuch - rutschte der Fahrer weg und stürzte mit dem Roller. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 17-Jährigen aus Gladbeck. Er wurde bei dem Unfall leicht verletzt. Wie sich herausstellte, hat er keinen Führerschein. Wem der Roller gehört, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Nach ersten Informationen wurde das Kleinkraftrad vor einigen Tagen gekauft, aber offensichtlich noch nicht neu zugelassen. Der Roller wurde sichergestellt.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pressestelle
Annette Achenbach
Telefon: 02361 55 1033
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
Verfolgen Sie unsere Meldungen auch auf:
https://recklinghausen.polizei.nrw/
www.facebook.com/polizei.nrw.re
https://x.com/polizei_nrw_re
https://www.instagram.com/polizei.nrw.re/
https://whatsapp.com/channel/0029VaARqGD6xCSHwLUxl91q

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Recklinghausen mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Recklinghausen
Alle Meldungen Alle
  • 07.05.2026 – 08:44

    POL-RE: Recklinghausen: Mann überfällt Discounter

    Recklinghausen (ots) - Auf der Sachsenstraße wurde am Mittwochabend eine Supermarkt-Filiale überfallen. Der Mann bedrohte gegen 19.35 Uhr einen Mitarbeiter an der Kasse mit einem Messer und verlangte Bargeld. Dabei sprach der Täter "englisch". Anschließend flüchtete der Mann - mit dem erbeuteten Geld, das in einer Tragetasche verstaut wurde. Die Polizei fahndete direkt nach dem Täter, bislang aber erfolglos. ...

    mehr
  • 07.05.2026 – 08:28

    POL-RE: Dorsten: Überfall auf Supermarkt - Kundin greift ein

    Recklinghausen (ots) - Auf der Glück-Auf-Straße wurde am Mittwochabend, gegen 20.55 Uhr, ein Supermarkt überfallen. Ein maskierter Mann bedrohte die Kassiererin mit einem Messer und verlangte die Öffnung der Kassenschublade. Während die Kasse geöffnet wurde, sprühte eine Kundin dem Täter Pfefferspray ins Gesicht. Danach flüchtete der Mann zu Fuß über die Straße Vogelsang in Richtung Friedhof. Nach ersten ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren