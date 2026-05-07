Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Dorsten: Überfall auf Supermarkt - Kundin greift ein

Recklinghausen (ots)

Auf der Glück-Auf-Straße wurde am Mittwochabend, gegen 20.55 Uhr, ein Supermarkt überfallen. Ein maskierter Mann bedrohte die Kassiererin mit einem Messer und verlangte die Öffnung der Kassenschublade. Während die Kasse geöffnet wurde, sprühte eine Kundin dem Täter Pfefferspray ins Gesicht. Danach flüchtete der Mann zu Fuß über die Straße Vogelsang in Richtung Friedhof. Nach ersten Erkenntnissen hält sich der Beuteschaden in Grenzen. Beschreibung des Täters, von dem auch Videoaufnahmen existieren:

- etwa 1,80m bis 1,90m groß - schlank - schwarz gekleidet (u.a. Hoodie) - mit Sturmhaube maskiert - Tatwaffe: vermutlich Küchenmesser

Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnte der Täter flüchten. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Dafür hofft die Polizei auch auf weitere Angaben von Zeugen, die am Mittwochabend verdächtige Beobachtungen gemacht haben und/oder Hinweise auf einen Tatverdächtigen geben können. Anrufen können Zeugen unter der Tel. 0800/2361 111.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell