Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Marl: Marler Fall bei Aktenzeichen XY...
Recklinghausen (ots)
Eine Woche nach dem versuchten Tötungsdelikt in Marl sucht die Polizei Recklinghausen weiter öffentlich nach dem mutmaßlichen Täter. Heute Abend soll der Fall in der ZDF-Sendung Aktenzeichen XY... vorgestellt werden. Hier finden sie die Ursprungsmeldung und den Link zur Fahndung:
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/6266163
https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/42900/6266827
Für Hinweise aus der Bevölkerung, speziell zu diesem Fall, wird eine gesonderte Hotline geschaltet: 0800 2361 550.
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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