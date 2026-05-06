Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Bottrop: Firmenwagen gestohlen - Polizei hofft auf Hinweise
Recklinghausen (ots)
In der vergangenen Nacht entwendeten unbekannte Täter einen Firmenwagen. Am Dienstagabend (ca. 22:10 Uhr) parkte ein 33-Jähriger den weißen KIA ROK EV6 mit Bottroper Kennzeichen an der Haldenstraße. Heute gegen 05:30 Uhr musste der Gladbecker feststellen, dass das Auto nicht mehr dort stand. Er informierte die Polizei.
Hinweise zu dem Auto-Diebstahl werden unter der 0800 2361 111 entgegengenommen.
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
Polizeipräsidium Recklinghausen
Pia Weßing
Telefon: 02361 55 1032
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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