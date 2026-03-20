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Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Dachrinnen abmontiert

Meiningen (ots)

Ein bislang unbekannter Mann montierte Donnerstagmorgen gegen 04:30 
Uhr mehrere Regenrinnen eines Mehrfamilienhauses in der Leipziger 
Straße in Meiningen ab, vermutlich um diese fortfolgend zu entwenden.
Da er jedoch durch einen Zeugen bei der Ausführung angesprochen 
wurde, flüchtete er vom Tatort. Es entstand kein Entwendungsschaden, 
jedoch Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Der Mann kann wie folgt
beschrieben werden:
- 30-40 Jahre alt
- schlanke Statur
- Brille
- leichter Bart am Kinn
Die Person war dunkel gekleidet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise 
zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter der 
Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 
0069202/2026 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu 
melden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Suhl
Pressestelle
Anne-Kathrin Seifert
Telefon: 03681 32 1504
E-Mail: pressestelle.lpi.suhl@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Suhl, übermittelt durch news aktuell

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