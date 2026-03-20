Landespolizeiinspektion Suhl

LPI-SHL: Dachrinnen abmontiert

Meiningen (ots)

Ein bislang unbekannter Mann montierte Donnerstagmorgen gegen 04:30 Uhr mehrere Regenrinnen eines Mehrfamilienhauses in der Leipziger Straße in Meiningen ab, vermutlich um diese fortfolgend zu entwenden. Da er jedoch durch einen Zeugen bei der Ausführung angesprochen wurde, flüchtete er vom Tatort. Es entstand kein Entwendungsschaden, jedoch Sachschaden in Höhe von etwa 200 Euro. Der Mann kann wie folgt beschrieben werden: - 30-40 Jahre alt - schlanke Statur - Brille - leichter Bart am Kinn Die Person war dunkel gekleidet. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03693 591-0 und der Angabe des Aktenzeichens 0069202/2026 bei der Polizeiinspektion Schmalkalden-Meiningen zu melden.

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