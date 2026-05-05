Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Gladbeck: Fallrohre in Sporttasche - Polizei nimmt mutmaßlichen Dieb fest

Recklinghausen (ots)

Die Polizei hat heute einen mutmaßlichen Dieb festgenommen. Er steht im Verdacht, mehrere Regenfallrohre aus Kupfer gestohlen zu haben.

Der Mann war Polizeibeamten am frühen Morgen, gegen 6.40 Uhr, auf einer Streifenfahrt auf der Bottroper Straße aufgefallen, weil auf ihn die Täterbeschreibung eines vergangenen Diebstahls passte. In der Nacht auf Donnerstag (30.04.) war an der Marcq-en-Baroeul-Straße ein Fallrohr gestohlen worden. Der Täter wurde von einer Kamera aufgezeichnet. Das Aussehen des mutmaßlichen Täters ähnelte sehr dem Mann, der heute Morgen angehalten und kontrolliert wurde. In der Sporttasche, die er dabei hatte, konnten tatsächlich mehrere platt gedrückte Fallrohre festgestellt werden. Der 34-jährige Tatverdächtige, der in Gladbeck lebt, wurde vorläufig festgenommen.

Die weiteren Ermittlungen dauern an. Zusammenhänge zu weiteren Diebstählen von Fallrohren werden geprüft. In den vergangenen Wochen hatte es in Gladbeck mehrere solcher Diebstähle gegeben.

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