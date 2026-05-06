Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Bottrop/Marl/Recklinghausen: Mobile Wache in drei Städten - Neue Termine für direkten Bürgerkontakt
Recklinghausen (ots)
Die Polizei setzt weiterhin auf Nähe und Austausch mit den Menschen. Mit der "Mobilen Wache" kommt die Polizei Recklinghausen dorthin, wo das Leben stattfindet: an belebte Plätze in der Stadt. Wir zeigen Präsenz, hören zu, beraten und können im Bedarfsfall auch direkt Hilfe leisten - zum Beispiel durch die Aufnahme von Strafanzeigen.
Folgende Termine bietet die Mobile Wache in der kommenden Woche an:
- Montag, 11.05., 14 bis 18 Uhr: ZOB Bottrop - Dienstag, 12.05., 14 bis 18 Uhr: ZOB Marl - Mittwoch, 13.05., 10 bis 13 Uhr: ZOB Recklinghausen - Freitag, 15.05., 14 - 18 Uhr: ZOB Bottrop
Alle Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, die Kolleginnen und Kollegen zu besuchen und Fragen zu stellen.
Rückfragen für Medienschaffende bitte an:
Polizeipräsidium Recklinghausen
Pressestelle
Annette Achenbach
Telefon: 02361 55 1033
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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