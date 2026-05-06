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Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/Marl/Recklinghausen: Mobile Wache in drei Städten - Neue Termine für direkten Bürgerkontakt

POL-RE: Bottrop/Marl/Recklinghausen: Mobile Wache in drei Städten - Neue Termine für direkten Bürgerkontakt
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Recklinghausen (ots)

Die Polizei setzt weiterhin auf Nähe und Austausch mit den Menschen. Mit der "Mobilen Wache" kommt die Polizei Recklinghausen dorthin, wo das Leben stattfindet: an belebte Plätze in der Stadt. Wir zeigen Präsenz, hören zu, beraten und können im Bedarfsfall auch direkt Hilfe leisten - zum Beispiel durch die Aufnahme von Strafanzeigen.

Folgende Termine bietet die Mobile Wache in der kommenden Woche an:

   - Montag, 11.05., 14 bis 18 Uhr: ZOB Bottrop
   - Dienstag, 12.05., 14 bis 18 Uhr: ZOB Marl
   - Mittwoch, 13.05., 10 bis 13 Uhr: ZOB Recklinghausen
   - Freitag, 15.05., 14 - 18 Uhr: ZOB Bottrop

Alle Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, die Kolleginnen und Kollegen zu besuchen und Fragen zu stellen.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pressestelle
Annette Achenbach
Telefon: 02361 55 1033
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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