Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop/Marl/Recklinghausen: Mobile Wache in drei Städten - Neue Termine für direkten Bürgerkontakt

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Recklinghausen (ots)

Die Polizei setzt weiterhin auf Nähe und Austausch mit den Menschen. Mit der "Mobilen Wache" kommt die Polizei Recklinghausen dorthin, wo das Leben stattfindet: an belebte Plätze in der Stadt. Wir zeigen Präsenz, hören zu, beraten und können im Bedarfsfall auch direkt Hilfe leisten - zum Beispiel durch die Aufnahme von Strafanzeigen.

Folgende Termine bietet die Mobile Wache in der kommenden Woche an:

- Montag, 11.05., 14 bis 18 Uhr: ZOB Bottrop - Dienstag, 12.05., 14 bis 18 Uhr: ZOB Marl - Mittwoch, 13.05., 10 bis 13 Uhr: ZOB Recklinghausen - Freitag, 15.05., 14 - 18 Uhr: ZOB Bottrop

Alle Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, die Kolleginnen und Kollegen zu besuchen und Fragen zu stellen.

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