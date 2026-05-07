Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Mann überfällt Discounter

Recklinghausen (ots)

Auf der Sachsenstraße wurde am Mittwochabend eine Supermarkt-Filiale überfallen. Der Mann bedrohte gegen 19.35 Uhr einen Mitarbeiter an der Kasse mit einem Messer und verlangte Bargeld. Dabei sprach der Täter "englisch". Anschließend flüchtete der Mann - mit dem erbeuteten Geld, das in einer Tragetasche verstaut wurde. Die Polizei fahndete direkt nach dem Täter, bislang aber erfolglos. Beschreibung des Mannes:

- etwa 35 bis 40 Jahre alt - ca. 1,80m bis 1,90m groß - normale Statur - gebräunte Haut - blonde, gelockte, etwas längere Haare - Drei-Tage-Bart - trug eine oliv-grüne Jacke mit Kapuze

Die weiteren Ermittlungen dauern an. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben und/oder Hinweise auf den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0800/2361 111 zu melden.

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