Polizeipräsidium Recklinghausen
POL-RE: Recklinghausen: Mann überfällt Discounter
Recklinghausen (ots)
Auf der Sachsenstraße wurde am Mittwochabend eine Supermarkt-Filiale überfallen. Der Mann bedrohte gegen 19.35 Uhr einen Mitarbeiter an der Kasse mit einem Messer und verlangte Bargeld. Dabei sprach der Täter "englisch". Anschließend flüchtete der Mann - mit dem erbeuteten Geld, das in einer Tragetasche verstaut wurde. Die Polizei fahndete direkt nach dem Täter, bislang aber erfolglos. Beschreibung des Mannes:
- etwa 35 bis 40 Jahre alt - ca. 1,80m bis 1,90m groß - normale Statur - gebräunte Haut - blonde, gelockte, etwas längere Haare - Drei-Tage-Bart - trug eine oliv-grüne Jacke mit Kapuze
Die weiteren Ermittlungen dauern an. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben und/oder Hinweise auf den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0800/2361 111 zu melden.
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Pressestelle
Annette Achenbach
Telefon: 02361 55 1033
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