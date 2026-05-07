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Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Mann überfällt Discounter

Recklinghausen (ots)

Auf der Sachsenstraße wurde am Mittwochabend eine Supermarkt-Filiale überfallen. Der Mann bedrohte gegen 19.35 Uhr einen Mitarbeiter an der Kasse mit einem Messer und verlangte Bargeld. Dabei sprach der Täter "englisch". Anschließend flüchtete der Mann - mit dem erbeuteten Geld, das in einer Tragetasche verstaut wurde. Die Polizei fahndete direkt nach dem Täter, bislang aber erfolglos. Beschreibung des Mannes:

   - etwa 35 bis 40 Jahre alt
   - ca. 1,80m bis 1,90m groß
   - normale Statur
   - gebräunte Haut
   - blonde, gelockte, etwas längere Haare
   - Drei-Tage-Bart
   - trug eine oliv-grüne Jacke mit Kapuze

Die weiteren Ermittlungen dauern an. Zeugen, die etwas Verdächtiges beobachtet haben und/oder Hinweise auf den Tatverdächtigen geben können, werden gebeten, sich unter der Tel. 0800/2361 111 zu melden.

Rückfragen für Medienschaffende bitte an:

Polizeipräsidium Recklinghausen
Pressestelle
Annette Achenbach
Telefon: 02361 55 1033
E-Mail: pressestelle.recklinghausen@polizei.nrw.de
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Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell

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