Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Recklinghausen: Geldstrafe nach Ladendiebstahl

Recklinghausen (ots)

Die Polizei hat am Dienstagnachmittag zwei Ladendiebe festgenommen. Gestern wurden sie am Amtsgericht Recklinghausen - im beschleunigten Verfahren - verurteilt. Ein Ladendetektiv konnte gegen 14:00 Uhr in einem Supermarkt an der Bochumer Straße eine Frau und einen Mann beobachten. Beide verstauten Lebensmittel in ihrer Kleidung und verließen das Geschäft, ohne für die Ware zu zahlen. Als der Detektiv sie mit seinen Beobachtungen konfrontierte, flüchtete der Mann und fuhr zunächst mit einem Transporter davon. Die Polizei konnte ihn kurze Zeit später in der Nähe stellen. Im Transporter lag weiteres Diebesgut, das wahrscheinlich aus dem Supermarkt stammt. Die Beamten nahmen die 34-Jähirge und den 36-Jährigen, beide ohne festen Wohnsitz in Deutschland, vorläufig fest.

Sie wurden am Folgetag am Amtsgericht Recklinghausen zu einer Geldstrafe verurteilt, aufgeteilt in 120 Tagessätzen zu je 15 Euro pro Person. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell