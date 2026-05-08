Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Marl: Anwohnerin schlägt Einbrecher in die Flucht

Recklinghausen (ots)

Nach einem Einbruch an der Schmielenfeldstraße bittet die Polizei um Hinweise. Unbekannte Täter klingelten am Donnerstagnachmittag gegen 16:00 Uhr an der Haustür eines Einfamilienhauses - vermutlich um zu schauen, ob jemand zuhause ist. Als die Anwohnerin wenige Minuten später zur Haustür ging, konnte sie drei Männer beobachten, die offenbar versuchten, die Tür aufzuhebeln und in das Wohnhaus einzubrechen. Als sie auf die Anwohnerin aufmerksam wurde, ergriffen sie zu Fuß die Flucht in Richtung Bahnhofstraße.

Personenbeschreibung:

1. Mann: - korpulent - hellblauer Pullover - enge Jeans - grüne Unterwäsche - Kappe - Dreitagebart

2. Mann: -schlank - langer Bart - geföhnte Haare - hellblaues Leinenhemd - Jeans Der dritte Mann kann nicht beschrieben werden.

Hinweise nimmt die Polizei unter der 0800 2361 111 entgegen.

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